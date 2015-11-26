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AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду



Harley-Davidson и Bravado, отвечающая за мерчендайз Universal Music Group, объявили о старте сотрудничества с AEROSMITH по выпуску линейки одежды, которая будет распространяться в магазинах Harley-Davidson по всему миру.



















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