Участник RUN-DMC о совместной песне с AEROSMITH: «Мы думали, что это разрушит нашу карьеру»



Darryl "DMC" McDaniels из RUN-DMC подтвердил в интервью журналу People, что он и его коллеги по группе изначально не хотели участвовать в работе над совместной с AEROSMITH песней "Walk This Way", изменившей взгляд на оба жанра.



Оригинальная версия "Walk This Way" была выпущена в 1975 году на альбоме AEROSMITH "Toys In The Attic". Десятилетие спустя, во время записи альбома RUN-DMC "Raising Hell" продюсер Рик Рубин упомянул альбом "Toys In The Attic" (над которым RUN-DMC пошутили) и объяснил, кто такие AEROSMITH. RUN-DMC уже выступали с этой песней, но использовали только первые несколько секунд трека, не зная, как звучит вся песня. Хотя RUN-DMC в то время понятия не имели, кто такие AEROSMITH, Рубин предложил переделать эту композицию. RUN-DMC не хотели выпускать песню синглом, даже после записи с AEROSMITH, и были шокированы, когда она зазвучала по радио как на городских, так и на рок-станциях. Ремейк версии "Walk This Way" занял более высокое место в чарте Billboard Hot 100, чем оригинальная версия 1975 года, оказавшись на 4-й строчке.



В интервью изданию People Darryl "DMC" McDaniels сказал о совместной работе над "Walk This Way":



«Это было в то время, когда никто не выходил за рамки своего направления. Когда мы записали "Walk This Way", все в хип-хопе восприняли это с ненавистью, потому что люди боятся делать что-то новое.



Люди не хотят испытывать дискомфорт. Люди боятся работать и думать нестандартно, потому что им комфортно в таком положении».



Макдэниелс сказал, что когда им впервые предложили эту идею, они не захотели этого делать:



«Я сказал Рубину: "Йоу, это не хип-хоп". Мы думали, что это разрушит нашу карьеру.



Мы подумали: "Никому это не понравится. Все люди, которым нравится хип-хоп, будут злиться на нас". Мы и представить себе не могли, что все, от Red Alert до Grandmaster Flash, скажут: "Йоу, это круто". Мы не знали, что чернокожим это понравится».







