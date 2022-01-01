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*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 20
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
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Aerosmith

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10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

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24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

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|||| сегодня

AEROSMITH отыграли первый за 2,5 года концерт



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AEROSMITH впервые за более чем 2,5 года отыграли концерт, состоявшийся четвертого сентября в Bangor, Maine.

Сет-лист:

01. Back In The Saddle
02. Same Old Song And Dance
03. Rag Doll
04. Mama Kin
05. Remember (Walking In The Sand) (THE SHANGRI‐LAS cover) (first time played live since 2017)
06. Stop Messin' Around (FLEETWOOD MAC cover)
07. Hangman Jury
08. Seasons Of Wither
09. Livin' On The Edge
10. Full Circle (First Time Played Live Since 2013)
11. Cryin'
12. The Other Side
13. I Don't Want To Miss A Thing
14. Love In An Elevator
15. Sweet Emotion
16. Dude (Looks Like A Lady)

Бис:

17. Dream On
18. Walk This Way
19. Big Ten Inch Record (BULL MOOSE JACKSON cover)

JUST ANNOUNCED: @ExtremeBand will be supporting #Aerosmith on September 4th 2022 at the Maine Savings Amphitheater in Bangor, ME. Tickets are on sale now!!






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