AEROSMITH отыграли первый за 2,5 года концерт



AEROSMITH впервые за более чем 2,5 года отыграли концерт, состоявшийся четвертого сентября в Bangor, Maine.



Сет-лист:



01. Back In The Saddle

02. Same Old Song And Dance

03. Rag Doll

04. Mama Kin

05. Remember (Walking In The Sand) (THE SHANGRI‐LAS cover) (first time played live since 2017)

06. Stop Messin' Around (FLEETWOOD MAC cover)

07. Hangman Jury

08. Seasons Of Wither

09. Livin' On The Edge

10. Full Circle (First Time Played Live Since 2013)

11. Cryin'

12. The Other Side

13. I Don't Want To Miss A Thing

14. Love In An Elevator

15. Sweet Emotion

16. Dude (Looks Like A Lady)



Бис:



17. Dream On

18. Walk This Way

19. Big Ten Inch Record (BULL MOOSE JACKSON cover)









