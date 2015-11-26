Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 81
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 46
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 39
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 34
*Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27
[= ||| все новости группы



*

Aerosmith

*



12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH

25 фев 2020 : 		 AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе

12 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH

8 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER может вернуться в AEROSMITH

3 фев 2020 : 		 Басист AEROSMITH хвалит кавер-версию DIRTY HONEY

29 янв 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Ситуация с Joey и AEROSMITH не вашего ума дело!»

29 янв 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH в рамках MusiCares

29 янв 2020 : 		 Решение судьи о запрете выступления барабанщику AEROSMITH с группой

27 янв 2020 : 		 AEROSMITH выступили на Грэмми

23 янв 2020 : 		 Охрана не пустила JOEY KRAMER'a на репетицию AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 Суд отказал барабанщику AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY критикует AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 Участники AEROSMITH ответили на иск Joey Kramer'a
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вторая доза басиста AEROSMITH



*
zoom
*
* *
Басист AEROSMITH Tom Hamilton сообщил о получении второй дозы вакцины от COVID-19:

"Moderna #2! Я непобедим!"

AEROSMITH Bassist Receives Second Dose Of COVID-19 Vaccine: 'I'm Invincible!'





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


12 мар 2021, 19:29		А че с новым альбомом то? Все таки 9 лет молчания, это как то дохера


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 237

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом