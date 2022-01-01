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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 32
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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Aerosmith

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30 дек 2022 : 		 Аттракцион AEROSMITH закрывают

8 дек 2022 : 		 AEROSMITH отменили концерты из-за болезни вокалиста

5 дек 2022 : 		 Все записи AEROSMITH в одном месте

12 сен 2022 : 		 Видео с юбилейного концерта AEROSMITH

6 сен 2022 : 		 AEROSMITH отыграли первый за 2,5 года концерт

22 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 2003 года

15 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1993 года

8 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1989 года

1 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года

22 июл 2022 : 		 AEROSMITH думают о бокс-сете

9 июл 2022 : 		 Гитарист AEROSMITH не знает, выйдет ли ещё один альбом группы

4 июл 2022 : 		 У барабанщика AEROSMITH умерла жена

23 апр 2022 : 		 Хит AEROSMITH в стиле DISTURBED

11 апр 2022 : 		 Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания

26 мар 2022 : 		 JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH

26 мар 2022 : 		 AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе

17 фев 2022 : 		 AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS

12 фев 2022 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной

1 фев 2022 : 		 AEROSMITH отменили европейский тур

25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца

10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду
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Аттракцион AEROSMITH закрывают



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Disney's Hollywood Studios, Bay Lake, Florida сообщили о временном закрытии аттракциона AEROSMITH:

«Начиная с 20 февраля 2023 года, Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith будет временно закрыт на реконструкцию. Этот рок-аттракцион возобновит свои катания на супер-стретч-лимузинах летом 2023 года».

Disney's Rock 'N' Roller Coaster Starring AEROSMITH Temporarily Closing




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