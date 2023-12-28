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JOE PERRY надеется, что AEROSMITH продолжат тур



JOE PERRY в интервью The Boston Globe выразил надежду, что AEROSMITH смогут вернуться в строй в 2024:



«Мы так разочарованы, что пропускаем наше новогоднее шоу... Но если звезды сойдутся, то мы вернемся в конце лета/начале осени 24. И там ведь будет новый Новый Год! Ориентируетесь на это!»



В сентябре, после проведения лишь нескольких концертов, группа была вынуждена перенести весь прощальный тур "Peace Out", включая большое новогоднее шоу в родном для AEROSMITH Бостоне. Причиной переноса стала травма голосовых связок Steven Tyler'а.







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