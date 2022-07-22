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Aerosmith

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AEROSMITH думают о бокс-сете



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Joe Perry в рамках недавней беседы обсудил планы относительного юбилейного тура AEROSMITH:

«Я думаю, что шоу Fenway [в Бостоне в сентябре], которое можно выбрать в качестве даты и сказать: "Вот когда мы хотим сыграть в этом городе", — это довольно сложно. Но по стечению обстоятельств это отличное время для старта. А потом, я не знаю, мы не совсем уверены, что будем продолжать. Я бы хотел сыграть в некоторых местах, где мы не играли уже 30 лет. Это касается расписания и попыток организовать тур, а потом мы посмотрим, что из этого получится. Это как с Fenway... Думаю, это будет началом».

Он также сообщил, что AEROSMITH работают над «бокс-сетом, который будет охватывать все десятилетия, и несколько видеоклипов в придачу». Он объяснил:

«В первые, скажем, 30 лет нашей карьеры найти видео очень сложно. Сейчас, когда у каждого есть камера, шоу, которое ты проводишь, буквально в течение нескольких минут появляется в Интернете; некоторые из них транслируются. Так что недавние шоу находятся в сети; найти видео за последние 20 лет — не проблема. Главное — найти то, что вам нравится.

Как выяснилось, мы сняли кучу видео, потому что звукозаписывающие компании использовали их для рекламы... Когда они устраивали ежегодные встречи, все звукозаписывающие компании показывали, что у них выходит, последние новинки, и они снимали рекламные видео. Так что это были не совсем те видео, которые мы знаем как видео в стиле MTV. Так что мы копаемся и находим некоторые из таких материалов. И есть люди, у которых реально есть видео... Потому что в те времена это были большие камеры, и у них были кассеты, рассчитанные на три минуты, поэтому, чтобы снять целую песню на одну кассету, нужно было иметь как минимум две камеры.

Я начал брать с собой камеру, и когда мы играли в Silverdome в Детройте [в 1976 году] — я думаю, мы были второй группой, игравшей там, и первой группой, собравшей аншлаг, там было около 80 000 зрителей. Это было дико... В общем, я помню, как послал кого-то со своей камерой наверх — на трибуны или куда-то ещё — и к тому времени, как они сфокусировали её и приблизили картинку, уже нельзя было разобрать, кто играет. У большинства камер не было звука, но у этой был. И это была своего рода грубая версия того, что мы играли... Я имею в виду, что всё время что-то всплывает. Фанаты говорят: "У меня есть кусочек этого" или "Я снял это на видео", но это отрывки. Большинство из них — это фотографии. Мы постоянно находим какой-то материал, так что...»




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22 июл 2022
V
Volfgan
Лучше бы они о новом альбоме подумали

просмотров: 163

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