сегодня



Колыбельные от AEROSMITH



Компания Twinkle Twinkle Little Rock Star, создающая «прекрасные версии колыбельных от ваших любимых артистов», выпустила "Lullaby Versions Of Aerosmith" на Roma Music Group.



Трек-лист:



01. Dream On



02. I Don't Want To Miss A Thing



03. Crazy



04. Sweet Emotion



05. Walk This Way



06. Cryin'



07. Amazing



08. Jaded



















просмотров: 107