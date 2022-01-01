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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 16
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Aerosmith

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Видео полного выступления AEROSMITH 2003 года



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В честь 50-летия AEROSMITH запускают серию "50 Years Live!: From The Aerosmith Vaults", в рамках которой будет опубликовано пять мультикамерных съемок с разных выступлений группы — четвертый из них, "Rocksimus Maximus Tour at Comerica Park, Detroit, MI (September 7, 2003)", доступен ниже.

AEROSMITH Share "Rocksimus Maximus Tour At Comerica Park, Detroit, MI (September 7, 2003)" From The Vault; Video Streaming




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