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Видео полного выступления AEROSMITH 2003 года



В честь 50-летия AEROSMITH запускают серию "50 Years Live!: From The Aerosmith Vaults", в рамках которой будет опубликовано пять мультикамерных съемок с разных выступлений группы — четвертый из них, "Rocksimus Maximus Tour at Comerica Park, Detroit, MI (September 7, 2003)", доступен ниже.







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