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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 40
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 22
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 18
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Aerosmith

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8 дек 2023 : 		 AEROSMITH набрали миллиард

29 сен 2023 : 		 AEROSMITH переносят тур

24 сен 2023 : 		 DESMOND CHILD о своём вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"

14 сен 2023 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH

12 сен 2023 : 		 У вокалиста AEROSMITH проблема с вокалом

11 сен 2023 : 		 AEROSMITH исполнили песню JOE PERRY впервые за почти 30 лет

8 сен 2023 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

4 сен 2023 : 		 AEROSMITH открыли прощальный тур

1 сен 2023 : 		 AEROSMITH стали первыми

17 авг 2023 : 		 CHRIS DAUGHTRY заявил, что мог оказаться в AEROSMITH

21 июн 2023 : 		 JOE PERRY не уверен, что будет ещё один альбом AEROSMITH

20 июн 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза AEROSMITH

6 май 2023 : 		 AEROSMITH едут в прощальный тур без Joey

5 май 2023 : 		 AEROSMITH готовят сборник лучшего

15 апр 2023 : 		 AEROSMITH планируют новый тур

30 дек 2022 : 		 Аттракцион AEROSMITH закрывают

8 дек 2022 : 		 AEROSMITH отменили концерты из-за болезни вокалиста

5 дек 2022 : 		 Все записи AEROSMITH в одном месте

12 сен 2022 : 		 Видео с юбилейного концерта AEROSMITH

6 сен 2022 : 		 AEROSMITH отыграли первый за 2,5 года концерт

22 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 2003 года

15 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1993 года

8 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1989 года

1 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года

22 июл 2022 : 		 AEROSMITH думают о бокс-сете

9 июл 2022 : 		 Гитарист AEROSMITH не знает, выйдет ли ещё один альбом группы
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AEROSMITH набрали миллиард



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AEROSMITH попали в "Billions Club" от Spotify со своим классическим хитом "Dream On". Сервис в 2020 году включает в этот клуб всех музыкантов, чья песня преодолеет отметку в миллиард прослушиваний и награждает их специальной плашкой. На текущий момент в клубе порядка 500 композиций.




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