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AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе



AEROSMITH в рамках празднования 50-летия творческой деятельности дадут серию концертов в Лас-Вегасе "Aerosmith: Deuces Are Wild". Это будет первое выступления в Dolby Atmos at Dolby Live, Park MGM. Всего запланировано 24 выступления в следующие даты:



Июнь 2022: 17, 20, 23, 26, 29



Июль 2022: 2, 5, 8



Сентябрь 2022: 14, 17, 20, 23, 26, 29



Октябрь 2022: 2, 5



Ноябрь 2022: 19, 23, 26, 29



Декабрь 2022: 2, 5, 8, 11













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