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Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы



Техник AEROSMITH John Douglas в недавней беседе рассказал, что у него было всего шесть часов для того, чтобы разучить 16–17 песен группы перед первым выступлением с коллективом, когда он заменил Joey Kramer'a:



«Время иногда может быть твоим врагом. Много времени может заставить тебя зациклиться на чём-то, так что иметь мало времени — это плюс».



В итоге John отыграл с командой ряд выступлений в рамках серии концертов в Лас-Вегасе "Deuces Are Wild", а также выступил на Грэмми:



«Да, это я. Драм-техник из Монтгомери, Техас, кто играл на Грэмми с AEROSMITH. Очевидно, что я рос не для того, чтобы быть драм-техником. Я хотел быть барабанщиком. Так что для меня было честью занять легендарное место в группе-иконе!»







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