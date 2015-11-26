Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 146
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 61
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 26
[= ||| все новости группы



*

Aerosmith

*



18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH

25 фев 2020 : 		 AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе

12 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH

8 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER может вернуться в AEROSMITH

3 фев 2020 : 		 Басист AEROSMITH хвалит кавер-версию DIRTY HONEY

29 янв 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Ситуация с Joey и AEROSMITH не вашего ума дело!»

29 янв 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH в рамках MusiCares

29 янв 2020 : 		 Решение судьи о запрете выступления барабанщику AEROSMITH с группой

27 янв 2020 : 		 AEROSMITH выступили на Грэмми

23 янв 2020 : 		 Охрана не пустила JOEY KRAMER'a на репетицию AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 Суд отказал барабанщику AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY критикует AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 Участники AEROSMITH ответили на иск Joey Kramer'a

23 янв 2020 : 		 JOEY KRAMER об иске к AEROSMITH: «Дело вовсе не в деньгах»

23 янв 2020 : 		 Барабанщик AEROSMITH подал иск против своих коллег

16 янв 2020 : 		 AEROSMITH выступят на Грэмми с RUN-DMC

6 дек 2019 : 		 AEROSMITH анонсировали европейский тур

31 окт 2019 : 		 Как техник AEROSMITH заменил Joey Kramer'a
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы



*
zoom
*
* *
Техник AEROSMITH John Douglas в недавней беседе рассказал, что у него было всего шесть часов для того, чтобы разучить 16–17 песен группы перед первым выступлением с коллективом, когда он заменил Joey Kramer'a:

«Время иногда может быть твоим врагом. Много времени может заставить тебя зациклиться на чём-то, так что иметь мало времени — это плюс».

В итоге John отыграл с командой ряд выступлений в рамках серии концертов в Лас-Вегасе "Deuces Are Wild", а также выступил на Грэмми:

«Да, это я. Драм-техник из Монтгомери, Техас, кто играл на Грэмми с AEROSMITH. Очевидно, что я рос не для того, чтобы быть драм-техником. Я хотел быть барабанщиком. Так что для меня было честью занять легендарное место в группе-иконе!»

AEROSMITH



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 111

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом