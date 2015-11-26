10 мар 2019



Бывшему гитаристу AEROSMITH "уже лучше"



Бывший гитарист AEROSMITH Jimmy Crespo "чувствует себя намного лучше" после того, как несколько дней назад повредил голову в результате падения.



Jimmy известен тем, что заменял в составе AEROSMITH Joe Perry с 1979 года и является со-автором большинства песен на альбоме "Rock in a Hard Place".



Об улучшении самочувствия сообщил вокалист L.A. GUNS Chris Van Dahl, играющий с Jimmy в THE JIMMY CRESPO PROJECT:



«Только что ушел из больницы, где навещал Jimmy и Cynthia Crespo. И очень рад сообщить, что его перевели из реанимационного отделения сейчас ему заметно лучше.



Всем тем, кто интересовался, что же случилось... Несколько дней назад Jimmy подскользнулся и очень сильно ударился головой. Настолько, что он не мог говорить, но, к счастью, все прошло и мы обстоятельно и долго сегодня с ним общались.



От лица Jimmy, Cynthia и себя лично выражаю огромную благодарность за все теплые слова, молитвы и позитивную энергетику, которые вы направляли в наш адрес. Скоро он будет выписан из больницы и будет делать то, что он делает лучше всего — играть!»











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