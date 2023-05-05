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AEROSMITH готовят сборник лучшего



AEROSMITH 18 августа в различных конфигурациях выпустят сборник лучших песен из 44 композиций, охватывающих всю их карьеру. Обложка и трек-лист пока не была представлены публике, с вариантами изданий можно познакомиться здесь.







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