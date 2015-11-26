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Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён



Юбилейный концерт AEROSMITH в Fenway Park, изначально запланированный на прошлый год, был вновь перенесён на год вперёд, и состоится в сентябре 2022 года.







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