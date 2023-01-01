21 июн 2023



JOE PERRY не уверен, что будет ещё один альбом AEROSMITH



JOE PERRY в беседе с Classic Rock ответил на вопрос, планирует ли он запись нового сольного альбома:



«В данный момент нет. Я просто не вижу для этого возможности. Я приложу все силы, чтобы записать ещё один альбом AEROSMITH, если это вообще возможно».



На вопрос о возможности записи нового альбома AEROSMITH 72-летний гитарист ответил:



«Я не знаю. На данный момент я хочу гастролировать как можно больше. Я хочу выходить на сцену и играть перед фанатами. Именно на этом мы сейчас сосредоточены — на выступлениях вживую. Если у нас будет время поработать над новой музыкой, это было бы здорово, но учитывая наш со Steven'ом возраст, и то, что нужно для записи альбома... Я не знаю. Я всегда играю, я всегда пишу, но на данном этапе я не могу сказать ничего конкретного. Я просто хочу завершить следующее турне, сыграть вживую и порадовать фанатов.



Мы никогда не были той группой, которая может сидеть сложа руки и говорить: "Вот таким будут следующие три года, а такими следующие пять лет". Особенно сейчас, в нашем возрасте. Воздух становится всё более разреженным. Очень много людей переходят на следующую ступень, назовём это так».







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