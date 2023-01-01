Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 15
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 13
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив» 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
[= ||| все новости группы



*

Aerosmith

*



21 июн 2023 : 		 JOE PERRY не уверен, что будет ещё один альбом AEROSMITH

20 июн 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза AEROSMITH

6 май 2023 : 		 AEROSMITH едут в прощальный тур без Joey

5 май 2023 : 		 AEROSMITH готовят сборник лучшего

15 апр 2023 : 		 AEROSMITH планируют новый тур

30 дек 2022 : 		 Аттракцион AEROSMITH закрывают

8 дек 2022 : 		 AEROSMITH отменили концерты из-за болезни вокалиста

5 дек 2022 : 		 Все записи AEROSMITH в одном месте

12 сен 2022 : 		 Видео с юбилейного концерта AEROSMITH

6 сен 2022 : 		 AEROSMITH отыграли первый за 2,5 года концерт

22 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 2003 года

15 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1993 года

8 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1989 года

1 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года

22 июл 2022 : 		 AEROSMITH думают о бокс-сете

9 июл 2022 : 		 Гитарист AEROSMITH не знает, выйдет ли ещё один альбом группы

4 июл 2022 : 		 У барабанщика AEROSMITH умерла жена

23 апр 2022 : 		 Хит AEROSMITH в стиле DISTURBED

11 апр 2022 : 		 Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания

26 мар 2022 : 		 JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH

26 мар 2022 : 		 AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе

17 фев 2022 : 		 AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS

12 фев 2022 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной

1 фев 2022 : 		 AEROSMITH отменили европейский тур

25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца
Показать далее
| - |

|||| 21 июн 2023

JOE PERRY не уверен, что будет ещё один альбом AEROSMITH



zoom
JOE PERRY в беседе с Classic Rock ответил на вопрос, планирует ли он запись нового сольного альбома:

«В данный момент нет. Я просто не вижу для этого возможности. Я приложу все силы, чтобы записать ещё один альбом AEROSMITH, если это вообще возможно».

На вопрос о возможности записи нового альбома AEROSMITH 72-летний гитарист ответил:

«Я не знаю. На данный момент я хочу гастролировать как можно больше. Я хочу выходить на сцену и играть перед фанатами. Именно на этом мы сейчас сосредоточены — на выступлениях вживую. Если у нас будет время поработать над новой музыкой, это было бы здорово, но учитывая наш со Steven'ом возраст, и то, что нужно для записи альбома... Я не знаю. Я всегда играю, я всегда пишу, но на данном этапе я не могу сказать ничего конкретного. Я просто хочу завершить следующее турне, сыграть вживую и порадовать фанатов.

Мы никогда не были той группой, которая может сидеть сложа руки и говорить: "Вот таким будут следующие три года, а такими следующие пять лет". Особенно сейчас, в нашем возрасте. Воздух становится всё более разреженным. Очень много людей переходят на следующую ступень, назовём это так».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 231

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом