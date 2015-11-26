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AEROSMITH перенесли тур на 2022



AEROSMITH перенесли выступления в Европе на 2022. Все ранее купленные билеты будут действительно.



Тур должен стартовать 29 мая 2022 года в Москве и завершиться 13 июля в Кракове.













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