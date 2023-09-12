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Aerosmith

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У вокалиста AEROSMITH проблема с вокалом



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AEROSMITH опубликовали следующее сообщение:

«С огромным сожалением сообщаю, что получил строгое предписание врача не петь в течение ближайших тридцати дней. Во время субботнего выступления я повредил голосовые связки, что привело к последующему кровотечению. Нам придется перенести несколько концертов, чтобы мы могли вернуться и дать вам то представление, которого вы заслуживаете»

вЂњIвЂ™m heartbroken to say I have received strict doctorвЂ™s orders not to sing for the next thirty days. I sustained vocal cord damage during SaturdayвЂ™s show that led to subsequent bleeding. WeвЂ™ll need to postpone a few dates so that we can come back and give you the performance youвЂ¦ pic.twitter.com/bDT8tqmEcP






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12 сен 2023
olly71
Зовите AXLA он выручит AC/DC подтвердят.
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просмотров: 471

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