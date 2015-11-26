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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 96

*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 53
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 49
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 43
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Aerosmith

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25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца

10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH

25 фев 2020 : 		 AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе

12 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH

8 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER может вернуться в AEROSMITH

3 фев 2020 : 		 Басист AEROSMITH хвалит кавер-версию DIRTY HONEY

29 янв 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Ситуация с Joey и AEROSMITH не вашего ума дело!»
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|||| сегодня

Вышла новая книга об AEROSMITH



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В рамках празднования полувекового юбилея AEROSMITH, вышла новая книга "Aerosmith On Tour: 1973-1985", рассказывающая, как понятно из названия, о раннем этапе карьеры коллектива и росте популярности с годами.

AEROSMITH: 'On Tour: 1973-1985' Book Now Available



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