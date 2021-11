18 ноя 2021



Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца



По случаю дня музыкального магазина AEROSMITH выпустят ранее не издававшиеся записи репетиций 1971 года — "Aerosmith - 1971: The Road Starts Hear" (UMe). Продюсерами материала выступили Steven Tyler, Joe Perry и Steve Berkowitz, релиз будет доступен на виниле и кассете. Фрагмент из этого альбома, "Movin' Out", доступен ниже.



Трек-лист:



Side A:



01. Intro - Somebody



02. Reefer Head Woman



03. Walkin' The Dog



Side B:



01. Movin' Out



02. Major Barbara



03. Dream On



04. Mama Kin













