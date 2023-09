DESMOND CHILD о своём вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"

24 сен 2023



DESMOND CHILD о своЄм вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"



Desmond Child, автор и продюсер дес€тков хитов, попавших в чарты Billboard, включа€ песни Bon Jovi "Livin' On A Prayer", Joan Jett "I Hate Myself For Loving You", Aerosmith "Dude (Looks Like A Lady)" и Alice Cooper "Poison", выпустил свои первые мемуары "Livin' On a Prayer: Big Songs Big Life" при поддержке издательства Radius Book Group.



ћемуары содержат предисловие вокалиста/гитариста группы KISS Paul'a Stanley.



¬ новом интервью изданию People Child рассказал о работе с Aerosmith над хитом 1987 года "Dude (Looks Like A Lady)":



Ђ«абавно, что Steven Tyler в своих мемуарах преуменьшил мой вклад в песню и сказал: "” нас уже была написана песн€, а Desmond просто добавил несколько слов". Joe Perry сказал обратное. ќн сказал в своей автобиографии, что € придумал название "Dude (Looks Like A Lady)", и это тоже неправда.



я бы не стал приписывать себе эту заслугу. Ёто название придумал Steven. ћне просто пришлось подтолкнуть его к этому названию, потому что они думали использовать "Cruising For The Ladies" вместо "Dude (Looks Like A Lady)". ѕо-моему, € сказал им: "Ќе думаю, что Van Halen поставили бы это на оборотную сторону своей худшей пластинки", наде€сь, что они рассмеютс€, но они не сме€лись, и мне удалось заставить их согласитьс€ с сюжетом, который намного опережал своЄ врем€. ¬о втором куплете говоритс€: "Never judge a book by its cover or who you're going to love by your lover" ("Ќикогда не суди о книге по еЄ обложке и о том, кого ты полюбишь по своему любовнику"), и € думаю, что это прекрасна€ мысль. Ётот куплет был использован в фильме "ћиссис ƒаутфайр", когда миссис ƒаутфайр танцевала на метле, подража€ “ому рузу.



ѕозже Steven пришЄл ко мне в студию и спел песню "Red, White & You". ќна была написана одним из моих авторов, и он пришЄл и записал еЄ дл€ своего сольного альбома. я рассказал ему правдивую историю песни "Dude (Looks Like a Lady)", а он сто€л и смотрел на мен€, а потом сказал: "“во€ истори€ мне нравитс€ больше, чем мо€"ї.







