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*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
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*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
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Aerosmith

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|||| 24 сен 2023

DESMOND CHILD о своём вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"



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Desmond Child, автор и продюсер десятков хитов, попавших в чарты Billboard, включая песни Bon Jovi "Livin' On A Prayer", Joan Jett "I Hate Myself For Loving You", Aerosmith "Dude (Looks Like A Lady)" и Alice Cooper "Poison", выпустил свои первые мемуары "Livin' On a Prayer: Big Songs Big Life" при поддержке издательства Radius Book Group.

Мемуары содержат предисловие вокалиста/гитариста группы KISS Paul'a Stanley.

В новом интервью изданию People Child рассказал о работе с Aerosmith над хитом 1987 года "Dude (Looks Like A Lady)":

«Забавно, что Steven Tyler в своих мемуарах преуменьшил мой вклад в песню и сказал: "У нас уже была написана песня, а Desmond просто добавил несколько слов". Joe Perry сказал обратное. Он сказал в своей автобиографии, что я придумал название "Dude (Looks Like A Lady)", и это тоже неправда.

Я бы не стал приписывать себе эту заслугу. Это название придумал Steven. Мне просто пришлось подтолкнуть его к этому названию, потому что они думали использовать "Cruising For The Ladies" вместо "Dude (Looks Like A Lady)". По-моему, я сказал им: "Не думаю, что Van Halen поставили бы это на оборотную сторону своей худшей пластинки", надеясь, что они рассмеются, но они не смеялись, и мне удалось заставить их согласиться с сюжетом, который намного опережал своё время. Во втором куплете говорится: "Never judge a book by its cover or who you're going to love by your lover" ("Никогда не суди о книге по её обложке и о том, кого ты полюбишь по своему любовнику"), и я думаю, что это прекрасная мысль. Этот куплет был использован в фильме "Миссис Даутфайр", когда миссис Даутфайр танцевала на метле, подражая Тому Крузу.

Позже Steven пришёл ко мне в студию и спел песню "Red, White & You". Она была написана одним из моих авторов, и он пришёл и записал её для своего сольного альбома. Я рассказал ему правдивую историю песни "Dude (Looks Like a Lady)", а он стоял и смотрел на меня, а потом сказал: "Твоя история мне нравится больше, чем моя"».

DESMOND CHILD Says He Pushed AEROSMITH To Use The Title вЂњDude (Looks Like A Lady)вЂќ вЂ“ вЂњThey Were Starting To Go With вЂCruising For The LadiesвЂ™вЂ¦вЂќ




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