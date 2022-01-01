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*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Видео с первого выступления PANTERA 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
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Aerosmith

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5 дек 2022 : 		 Все записи AEROSMITH в одном месте

12 сен 2022 : 		 Видео с юбилейного концерта AEROSMITH

6 сен 2022 : 		 AEROSMITH отыграли первый за 2,5 года концерт

22 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 2003 года

15 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1993 года

8 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1989 года

1 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года

22 июл 2022 : 		 AEROSMITH думают о бокс-сете

9 июл 2022 : 		 Гитарист AEROSMITH не знает, выйдет ли ещё один альбом группы

4 июл 2022 : 		 У барабанщика AEROSMITH умерла жена

23 апр 2022 : 		 Хит AEROSMITH в стиле DISTURBED

11 апр 2022 : 		 Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания

26 мар 2022 : 		 JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH

26 мар 2022 : 		 AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе

17 фев 2022 : 		 AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS

12 фев 2022 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной

1 фев 2022 : 		 AEROSMITH отменили европейский тур

25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца

10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022
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Все записи AEROSMITH в одном месте



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Впервые в истории весь музыкальный каталог AEROSMITH оказался в одних руках — у Universal Music Group.Помимо этого UMG получают доступ к персональным архивам Steven'a Tyler'a, Joe Perry, Tom'a Hamilton'a, Joey Kramer'a и Brad'a Whitford'a, содержащим огромное количество самых разнообразных памятных вещей, связанных с творческим путём группы. AEROSMITH имеют наибольшее количество сертификатов RIAA на альбомы среди американских групп: 25 золотых, 18 платиновых, 12 мультиплатиновых и один бриллиантовый.

Joe Perry сказал:

«Это был долгий путь, но я с огромной радостью и гордостью могу сказать, что от имени AEROSMITH мы смогли собрать под одной крышей 50 лет творчества, заключив партнёрское соглашение с UMG. Это позволит нам донести нашу музыку до наших поклонников так, как это было невозможно сделать раньше. Мы давно мечтали об этом. Это победа для AEROSMITH, UMG и, в конечном счёте, для наших поклонников. Нет нужды говорить, что мы очень счастливы. Это невероятный шанс отпраздновать 50 лет и долгие последующие годы».

Сэр Люциан Грейндж, председатель и генеральный директор UMG добавил:

«Глобальный успех AEROSMITH ставит их в один ряд с величайшими рок-иконами всех времён. В день 50-летия AEROSMITH продолжают влиять на ход развития музыки не только посредством своего культового каталога, но и с помощью кино, телевидения, видеоигр и своего неповторимого стиля. Я лично горжусь тем, что они выбрали UMG в качестве своего глобального партнёра. Мы с нетерпением ждём возможности развить их невероятное наследие и гарантировать, что их музыка продолжит вдохновлять поклонников по всему миру».

Менеджер AEROSMITH Ларри Рудольф сказал:

«Я чрезвычайно счастлив за участников группы и их семьи. Мы не только собираем весь каталог группы в одном месте, но и доверяем эти записи в надёжные руки сэра Люциана, Брюса Резникоффа и невероятной системы UMG по всему миру. Я хотел бы поблагодарить сэра Луциана за неустанную совместную работу над созданием, возможно, самого уникального и взаимовыгодного соглашения по каталогу в истории, и за обеспечение огромных обязательств в отношении AEROSMITH. Участники AEROSMITH и я выражаем ему свою благодарность, и мы все с нетерпением ждём многих лет успешного продолжения работы над каталогом величайшей американской рок-группы в истории».




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