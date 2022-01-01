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Все записи AEROSMITH в одном месте



Впервые в истории весь музыкальный каталог AEROSMITH оказался в одних руках — у Universal Music Group.Помимо этого UMG получают доступ к персональным архивам Steven'a Tyler'a, Joe Perry, Tom'a Hamilton'a, Joey Kramer'a и Brad'a Whitford'a, содержащим огромное количество самых разнообразных памятных вещей, связанных с творческим путём группы. AEROSMITH имеют наибольшее количество сертификатов RIAA на альбомы среди американских групп: 25 золотых, 18 платиновых, 12 мультиплатиновых и один бриллиантовый.



Joe Perry сказал:



«Это был долгий путь, но я с огромной радостью и гордостью могу сказать, что от имени AEROSMITH мы смогли собрать под одной крышей 50 лет творчества, заключив партнёрское соглашение с UMG. Это позволит нам донести нашу музыку до наших поклонников так, как это было невозможно сделать раньше. Мы давно мечтали об этом. Это победа для AEROSMITH, UMG и, в конечном счёте, для наших поклонников. Нет нужды говорить, что мы очень счастливы. Это невероятный шанс отпраздновать 50 лет и долгие последующие годы».



Сэр Люциан Грейндж, председатель и генеральный директор UMG добавил:



«Глобальный успех AEROSMITH ставит их в один ряд с величайшими рок-иконами всех времён. В день 50-летия AEROSMITH продолжают влиять на ход развития музыки не только посредством своего культового каталога, но и с помощью кино, телевидения, видеоигр и своего неповторимого стиля. Я лично горжусь тем, что они выбрали UMG в качестве своего глобального партнёра. Мы с нетерпением ждём возможности развить их невероятное наследие и гарантировать, что их музыка продолжит вдохновлять поклонников по всему миру».



Менеджер AEROSMITH Ларри Рудольф сказал:



«Я чрезвычайно счастлив за участников группы и их семьи. Мы не только собираем весь каталог группы в одном месте, но и доверяем эти записи в надёжные руки сэра Люциана, Брюса Резникоффа и невероятной системы UMG по всему миру. Я хотел бы поблагодарить сэра Луциана за неустанную совместную работу над созданием, возможно, самого уникального и взаимовыгодного соглашения по каталогу в истории, и за обеспечение огромных обязательств в отношении AEROSMITH. Участники AEROSMITH и я выражаем ему свою благодарность, и мы все с нетерпением ждём многих лет успешного продолжения работы над каталогом величайшей американской рок-группы в истории».







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