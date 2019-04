сегодня



AEROSMITH открыли серию концертов в Вегасе



Выступлением шестого апреля AEROSMITH открыли серию концертов в Лас-Вегасе "Deuces Are Wild". Продюсером шоу выступает лауреат Грэмми Giles Martin, известный по работе над "The Beatles Love" Cirque du Soleil.



Сет-лист:



01. Train Kept 'A-Rollin



02. Mama Kin



03. Back In The Saddle



04. Kings And Queens



05. Sweet Emotion



06. Hangman Jury



07. Seasons Of Wither



08. Stop Messin' Around (FLEETWOOD MAC cover)



09. Cryin'



10. Livin On The Edge



11. I Don't Want To Miss A Thing



12. Love In An Elevator



13. Toys In The Attic



14. Dude (Looks Like A Lady)



15. Dream On



16. Walk This Way



Группа отыграет до конца года еще 34 концерта — восемь в апреле, пять в июне, четыре в июле, августе, сентябре, октябре, семь в ноябре и два в декабре.



















































































