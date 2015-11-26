Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 70
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 29
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 20
[= ||| все новости группы



*

Aerosmith

*



9 апр 2019 : 		 AEROSMITH открыли серию концертов в Вегасе

5 апр 2019 : 		 Видео с репетиции AEROSMITH

14 мар 2019 : 		 AEROSMITH или AC/DC сыграют на свадьбе Серхио Рамоса

11 мар 2019 : 		 Колыбельные от AEROSMITH

10 мар 2019 : 		 Бывшему гитаристу AEROSMITH "уже лучше"

16 фев 2019 : 		 Открытие звезды AEROSMITH отложили из-за погоды

13 фев 2019 : 		 AEROSMITH сыграли на благотворительном вечере

11 фев 2019 : 		 У AEROSMITH появится звезда на Голливудской аллее славы

26 янв 2019 : 		 Песня AEROSMITH включена в Grammy Hall Of Fame

27 окт 2018 : 		 Барабанщик AEROSMITH продает дом

21 авг 2018 : 		 POST MALONE присоединился на сцене к AEROSMITH

18 авг 2018 : 		 AEROSMITH в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

16 авг 2018 : 		 AEROSMITH в шоу "Today"

16 авг 2018 : 		 AEROSMITH отыграют 18 концертов в Лас-Вегасе

10 авг 2018 : 		 AEROSMITH отметят юбилей в Лас-Вегасе

5 авг 2018 : 		 AEROSMITH на REIGNDEER ENTERTAINMENT

8 май 2018 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

20 апр 2018 : 		 JOE PERRY сказал, что AEROSMITH планируют турне в честь 50-летия группы

7 фев 2018 : 		 JOE PERRY о новом материале AEROSMITH

30 янв 2018 : 		 LZZY HALE и BRAD WHITFORD исполняют AEROSMITH

2 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER: «У меня не было приступов»

29 сен 2017 : 		 У вокалиста AEROSMITH был припадок?

27 сен 2017 : 		 AEROSMITH отменили тур

18 сен 2017 : 		 Фотокнига AEROSMITH выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 AEROSMITH пишут новый материал

1 июн 2017 : 		 Лучшие моменты с выступлений AEROSMITH
Показать далее
| - |
|||| сегодня

AEROSMITH открыли серию концертов в Вегасе



*
zoom
*
* *
Выступлением шестого апреля AEROSMITH открыли серию концертов в Лас-Вегасе "Deuces Are Wild". Продюсером шоу выступает лауреат Грэмми Giles Martin, известный по работе над "The Beatles Love" Cirque du Soleil.

Сет-лист:

01. Train Kept 'A-Rollin

02. Mama Kin

03. Back In The Saddle

04. Kings And Queens

05. Sweet Emotion

06. Hangman Jury

07. Seasons Of Wither

08. Stop Messin' Around (FLEETWOOD MAC cover)

09. Cryin'

10. Livin On The Edge

11. I Don't Want To Miss A Thing

12. Love In An Elevator

13. Toys In The Attic

14. Dude (Looks Like A Lady)

15. Dream On

16. Walk This Way

Группа отыграет до конца года еще 34 концерта — восемь в апреле, пять в июне, четыре в июле, августе, сентябре, октябре, семь в ноябре и два в декабре.



AEROSMITH Kicks Off Las Vegas Residency (Video)






































Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 339

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом