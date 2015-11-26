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Aerosmith

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|||| 2 май 2019

AEROSMITH вживую исполнили самую первую песню, написанную участниками



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Группа AEROSMITH опубликовала видео исполнения песни "Movin' Out" с выступления, состоявшегося 23 апреля в Лас-Вегасе.

"Movin' Out" — это самая первая песня, которую совместно сочинили Steven Tyler и Joe Perry в бостонских апартаментах AEROSMITH. Она вошла в дебютный альбом, выпущенный группой в 1973 году.

Музыканты сопроводили видео следующими словами: «50 лет истории AEROSMITH в одном особенном моменте. С самой первой написанной песни и до выступления в Лас-Вегасе, и это ещё не конец!»



AEROSMITH Performs First-Ever TYLER/PERRY Songwriting Collaboration,




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