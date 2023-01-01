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Видео с выступления AEROSMITH



Видео с выступления AEROSMITH, которое состоялось шестого сентября на PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Back In The Saddle

02. Same Old Song And Dance

03. Rag Doll

04. Livin' On The Edge

05. Janie's Got A Gun

06. No More No More

07. Cryin'

08. Adam's Apple

09. Hangman Jury

10. Seasons Of Wither

11. Movin' Out

12. Love In An Elevator

13. Stop Messin' Around (FLEETWOOD MAC cover)

14. I Don't Want To Miss A Thing

15. Rats In The Cellar

16. Sweet Emotion

17. Toys In The Attic



Encore



18. Dream On

19. Walk This Way







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