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Aerosmith

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Видео с выступления AEROSMITH



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Видео с выступления AEROSMITH, которое состоялось шестого сентября на PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Back In The Saddle
02. Same Old Song And Dance
03. Rag Doll
04. Livin' On The Edge
05. Janie's Got A Gun
06. No More No More
07. Cryin'
08. Adam's Apple
09. Hangman Jury
10. Seasons Of Wither
11. Movin' Out
12. Love In An Elevator
13. Stop Messin' Around (FLEETWOOD MAC cover)
14. I Don't Want To Miss A Thing
15. Rats In The Cellar
16. Sweet Emotion
17. Toys In The Attic

Encore

18. Dream On
19. Walk This Way




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