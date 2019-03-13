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AEROSMITH или AC/DC сыграют на свадьбе Серхио Рамоса



Согласно сообщению AS.com, AEROSMITH или AC/DC сыграют на предстоящей свадьбе звезды клуба «Реал Мадрид» Серхио Рамоса и его избранницы, испанской телеведущей Пилар Рубио. Церемония должна состояться 15 июня в испанской Севилье, на территории личного ранчо футбольного защитника.



Во время появления на одной из испанских телепередач звёздная пара сообщила, что хотя их свадьба и будет проходить под аккомпанемент артиста мирового масштаба, кроме их гостей этого никто не увидит, поскольку все мобильные телефоны и камеры будут оставлены ещё на входе.











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