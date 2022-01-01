8 авг 2022



Видео полного выступления AEROSMITH 1989 года



В честь 50-летия AEROSMITH запускают серию "50 Years Live!: From The Aerosmith Vaults", в рамках которой будет опубликовано пять мультикамерных съемок с разных выступлений группы — второй из них, "Live From The Capital Centre, Landover, MD, 1989", доступен ниже.







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