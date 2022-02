сегодня



AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS



В преддверии празднования 50-летнего юбилея и концертных выступлений AEROSMITH, самая успешная американская хард-рок-группа всех времён, выбрала Universal Music Group's Epic Rights в качестве агентства по управлению глобальным брендом группы для разработки совершенно новой многовариантной программы международной розничной торговли для легендарной рок-группы, а также подписала ряд новых лицензионных договоров по созданию фирменной продукции.



AEROSMITH продолжает укреплять свои позиции в качестве одной из самых новаторских групп в истории, готовясь к празднованию многочисленных вех в 2022 году, включая 40-летие альбома "Rock In A Hard Place", 35-летие альбома "Permanent Vacation" и 25-летие альбома "Nine Lives", а также исторический юбилейный концерт в бостонском Fenway Park 8 сентября. В 2023 году группа отметит 50-летие своего культового альбома с одноимённым названием, 45-летие альбома "Draw The Line" и 30-летие альбома "Get A Grip".



В связи с растущим спросом со стороны поклонников AEROSMITH на сотрудничество с культовой группой Epic Rights подписала соглашения с новыми лицензионными партнёрами на различных территориях и в различных категориях.



Глобальные сделки были подписаны с Funko для виниловых фигурок (глобальные для электронной коммерции, и США и Канада — для розничной торговли); Knucklebonz для статуэток и виниловых коллекционных 3D-изделий; Replay для капсульной коллекции футболок и толстовок; Madeworn для одежды высокого класса; и Collectionzz для ручного нанесения изображений.



Новыми североамериканскими партнёрами по производству одежды стали Just Some Thoughts, Philcos, Recycled Karma, Ripple Junction и Angry Minnow для коллекции мужских, юношеских и детских футболок, модных топов, флиса, свитеров, курток, джоггеров, треников/топов и многого другого.



Завершают список Springs Creative, предлагающие ткани, комплекты флиса и банданы (США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия); Watson Apparel — одежда и аксессуары (США, Канада, Дубай); Brands Club — одежда и аксессуары (Чили, Перу, Аргентина, Колумбия); Bloomerry — мужская, женская, детская и младенческая одежда и аксессуары (Европа).



Лиза Стрефф, старший вице-президент Epic Rights по глобальному лицензированию, сказала:



«Мы очень рады, что AEROSMITH, одна из величайших рок-икон всех времён, вошла в реестр Epic Rights. В преддверии предстоящих мероприятий, посвящённых 50-летию группы, мы с удовольствием разрабатываем глобальную программу лицензирования, которая будет посвящена карьере группы и наглядно продемонстрирует её в розничной торговле».





