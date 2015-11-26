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Aerosmith

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17 фев 2022 : 		 AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS

12 фев 2022 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной

1 фев 2022 : 		 AEROSMITH отменили европейский тур

25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца

10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH

25 фев 2020 : 		 AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе

12 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH
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AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS



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В преддверии празднования 50-летнего юбилея и концертных выступлений AEROSMITH, самая успешная американская хард-рок-группа всех времён, выбрала Universal Music Group's Epic Rights в качестве агентства по управлению глобальным брендом группы для разработки совершенно новой многовариантной программы международной розничной торговли для легендарной рок-группы, а также подписала ряд новых лицензионных договоров по созданию фирменной продукции.

AEROSMITH продолжает укреплять свои позиции в качестве одной из самых новаторских групп в истории, готовясь к празднованию многочисленных вех в 2022 году, включая 40-летие альбома "Rock In A Hard Place", 35-летие альбома "Permanent Vacation" и 25-летие альбома "Nine Lives", а также исторический юбилейный концерт в бостонском Fenway Park 8 сентября. В 2023 году группа отметит 50-летие своего культового альбома с одноимённым названием, 45-летие альбома "Draw The Line" и 30-летие альбома "Get A Grip".

В связи с растущим спросом со стороны поклонников AEROSMITH на сотрудничество с культовой группой Epic Rights подписала соглашения с новыми лицензионными партнёрами на различных территориях и в различных категориях.

Глобальные сделки были подписаны с Funko для виниловых фигурок (глобальные для электронной коммерции, и США и Канада — для розничной торговли); Knucklebonz для статуэток и виниловых коллекционных 3D-изделий; Replay для капсульной коллекции футболок и толстовок; Madeworn для одежды высокого класса; и Collectionzz для ручного нанесения изображений.

Новыми североамериканскими партнёрами по производству одежды стали Just Some Thoughts, Philcos, Recycled Karma, Ripple Junction и Angry Minnow для коллекции мужских, юношеских и детских футболок, модных топов, флиса, свитеров, курток, джоггеров, треников/топов и многого другого.

Завершают список Springs Creative, предлагающие ткани, комплекты флиса и банданы (США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия); Watson Apparel — одежда и аксессуары (США, Канада, Дубай); Brands Club — одежда и аксессуары (Чили, Перу, Аргентина, Колумбия); Bloomerry — мужская, женская, детская и младенческая одежда и аксессуары (Европа).

Лиза Стрефф, старший вице-президент Epic Rights по глобальному лицензированию, сказала:

«Мы очень рады, что AEROSMITH, одна из величайших рок-икон всех времён, вошла в реестр Epic Rights. В преддверии предстоящих мероприятий, посвящённых 50-летию группы, мы с удовольствием разрабатываем глобальную программу лицензирования, которая будет посвящена карьере группы и наглядно продемонстрирует её в розничной торговле».



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