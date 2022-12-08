8 дек 2022



AEROSMITH отменили концерты из-за болезни вокалиста



AEROSMITH сначала отменили два выступления в рамках серии концертов Лас-Вегасе "из-за таинственной болезни" Steven'a Tyler'a (второго и пятого декабря), а сейчас отменяют и концерты, намеченные на восьмое и одиннадцатое декабря.



«Всем нашим поклонникам... Нам очень жаль сообщать, что мы отменяем два последних концерта в Лас-Вегасе. По совету врачей, Steven вынужден отказаться от этих выступлений.



Берегите здоровье, а в следующем году мы обязательно встретимся!»

To all our fans...













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