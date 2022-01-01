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JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH



JOEY KRAMER сообщил, что с "сожалением принял решение отказаться от концертов группы в 2022 году, чтобы он мог полностью сосредоточиться на своей семье в эти неопределенные времена". Пока он "берет временный отпуск" в AEROSMITH, его снова заменит его барабанный техник John Douglas. "[Joey] и группа с нетерпением ждут его будущих выступлений с AEROSMITH".







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