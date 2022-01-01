Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 10
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
[= ||| все новости группы



*

Aerosmith

*



26 мар 2022 : 		 JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH

26 мар 2022 : 		 AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе

17 фев 2022 : 		 AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS

12 фев 2022 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной

1 фев 2022 : 		 AEROSMITH отменили европейский тур

25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца

10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH



zoom
JOEY KRAMER сообщил, что с "сожалением принял решение отказаться от концертов группы в 2022 году, чтобы он мог полностью сосредоточиться на своей семье в эти неопределенные времена". Пока он "берет временный отпуск" в AEROSMITH, его снова заменит его барабанный техник John Douglas. "[Joey] и группа с нетерпением ждут его будущих выступлений с AEROSMITH".

AEROSMITH Drummer JOEY KRAMER To Sit Out 2022 Concert Dates; Temporary Replacement Announced




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 213

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом