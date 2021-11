сегодня



Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус



Работа AEROSMITH 1975 года "Toys In The Attic" получила от RIAA девятый платиновый статус. Кроме того, группа была удостоена награды и за пять синглов группы:



* "I Don't Want To Miss A Thing" (1998) (five times platinum)

* "Sweet Emotion" (1975) (three times platinum)

* "Walk This Way" (1975) (platinum)

* "Jaded" (2000) (gold)

* "Pink" (1997) (gold)







