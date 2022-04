сегодня



Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания



Восьмого апреля состоялся релиз "Aerosmith - 1971: The Road Starts Hear" (UMe), включающий редкие репетиционные записи 1971 года, который доступен в цифровом варианте и на CD. Изначально он планировался только как издание на виниле и кассетах по случаю дня музыкального магазина в 2021 году. Прослушать композиции можно ниже.



Трек-лист:



Side A:



01. Intro - Somebody



02. Reefer Head Woman



03. Walkin' The Dog



Side B:



01. Movin' Out



02. Major Barbara



03. Dream On



04. Mama Kin







