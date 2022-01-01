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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 65
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*Новое видео KREATOR 17
*Новое видео RAMMSTEIN 13
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Aerosmith

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11 апр 2022 : 		 Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания

26 мар 2022 : 		 JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH

26 мар 2022 : 		 AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе

17 фев 2022 : 		 AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS

12 фев 2022 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной

1 фев 2022 : 		 AEROSMITH отменили европейский тур

25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца

10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу
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Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания



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Восьмого апреля состоялся релиз "Aerosmith - 1971: The Road Starts Hear" (UMe), включающий редкие репетиционные записи 1971 года, который доступен в цифровом варианте и на CD. Изначально он планировался только как издание на виниле и кассетах по случаю дня музыкального магазина в 2021 году. Прослушать композиции можно ниже.

Трек-лист:

Side A:

01. Intro - Somebody

02. Reefer Head Woman

03. Walkin' The Dog

Side B:

01. Movin' Out

02. Major Barbara

03. Dream On

04. Mama Kin

AEROSMITH - 1971: The Road Starts Hear Makes CD / Digital Debut, Wide Release On Vinyl; Tracks Streaming




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