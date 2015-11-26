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Aerosmith

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10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH

25 фев 2020 : 		 AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе

12 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH

8 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER может вернуться в AEROSMITH

3 фев 2020 : 		 Басист AEROSMITH хвалит кавер-версию DIRTY HONEY

29 янв 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Ситуация с Joey и AEROSMITH не вашего ума дело!»

29 янв 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH в рамках MusiCares

29 янв 2020 : 		 Решение судьи о запрете выступления барабанщику AEROSMITH с группой

27 янв 2020 : 		 AEROSMITH выступили на Грэмми

23 янв 2020 : 		 Охрана не пустила JOEY KRAMER'a на репетицию AEROSMITH
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Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать



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В рамках недавней беседы с Joe Bonamassa гитарист AEROSMITH Brad Whitford ответил на вопрос о европейском туре коллектива:

«Европейский тур, его пытались организовать в прошлом году, а теперь идут разговоры о следующем годе. Сейчас это несбыточная мечта. Ничего не случится в течение долгого времени. Иногда я не понимаю, о чём думают мои партнёры, когда считают, что это может произойти.

Есть ещё один интересный момент, связанный с поездками в Европу сейчас из-за Brexit, — из-за этого гораздо сложнее получить рабочую визу. Это будет совсем иной кошмар. Я хочу сказать, что у меня есть сомнения в том, что AEROSMITH когда-нибудь снова будут выступать на этом этапе, потому что возраст уже начинает становиться серьёзной проблемой. И дело обстоит именно так».

BRAD WHITFORD Has





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


10 июн 2021, 14:11		Походу и альбом новый не выпустят, хотя какой альбом...уже в 90х списались, если не в 80х

7erpenth


10 июн 2021, 14:12		Он гитарист, басист - Том Гамильтон

Tomahawk


10 июн 2021, 14:54		Их альбомы 90-х лучше, чем в 80-х.

Санчез


10 июн 2021, 14:58		Tomahawk, ваша правда

AlexTronenko


10 июн 2021, 15:04		'возраст уже начинает становиться серьёзной проблемой. И дело обстоит именно так'

возьмут гитариста помоложе и делов то, прошлогодняя истрория с Джоу Крамером показала, что заменить можно любого


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