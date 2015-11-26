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Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать



В рамках недавней беседы с Joe Bonamassa гитарист AEROSMITH Brad Whitford ответил на вопрос о европейском туре коллектива:



«Европейский тур, его пытались организовать в прошлом году, а теперь идут разговоры о следующем годе. Сейчас это несбыточная мечта. Ничего не случится в течение долгого времени. Иногда я не понимаю, о чём думают мои партнёры, когда считают, что это может произойти.



Есть ещё один интересный момент, связанный с поездками в Европу сейчас из-за Brexit, — из-за этого гораздо сложнее получить рабочую визу. Это будет совсем иной кошмар. Я хочу сказать, что у меня есть сомнения в том, что AEROSMITH когда-нибудь снова будут выступать на этом этапе, потому что возраст уже начинает становиться серьёзной проблемой. И дело обстоит именно так».







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