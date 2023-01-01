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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 21
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Aerosmith

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AEROSMITH едут в прощальный тур без Joey



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В недавней беседе с 97.1 FM The Drive гитарист Joe Perry тот ответил на вопрос, почему AEROSMITH едут в прощальный тур без Joey Kramer'a:

«Его голова на месте, но послушайте, игра на барабанах — это атлетический вызов. И наступает определённый момент, когда ты просто... Каждый сустав начинает сдавать, чувак. Так что на данный момент мы не уверены, что он будет играть. Посмотрим».

Когда AEROSMITH объявили о своём прощальном туре ранее на этой неделе, группа сказала об отсутствии в предстоящем туре Joey:

«Хотя Joey Kramer остаётся любимым членом-основателем AEROSMITH, он с большим сожалением решил отказаться от участия в запланированных гастролях, чтобы полностью сосредоточиться на своей семье и здоровье. Нам будет очень не хватать его безошибочного и легендарного присутствия за ударной установкой».








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