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Aerosmith

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Обложка и трек-лист нового релиза AEROSMITH



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Как уже сообщалось ранее, AEROSMITH 18 августа выпустят сборник лучших песен, который будет доступен на простом CD, на тройном CD, виниле, двойном виниле, лимитированном двойном виниле, бокс-сете на четыре винила и делюкс-бокс-сете.

Трек-лист:

SIDE A
1. MAMA KIN
2. DREAM ON
3. LORD OF THE THIGHS
4. SAME OLD SONG AND DANCE [SINGLE VERSION]
5. TRAIN KEPT A-ROLLIN'
6. S.O.S. (TOO BAD)

SIDE B
1. SEASONS OF WITHER
2. WALK THIS WAY
3. BIG TEN INCH RECORD
4. ADAM'S APPLE
5. SWEET EMOTION
6. TOYS IN THE ATTIC

SIDE C
1. BACK IN THE SADDLE
2. LAST CHILD
3. COMBINATION
4. NOBODY'S FAULT
5. HOME TONIGHT
6. BRIGHT LIGHT FRIGHT

SIDE D
1. DRAW THE LINE
2. KINGS AND QUEENS [SINGLE VERSION]
3. LET THE MUSIC DO THE TALKING
4. WALK THIS WAY WITH RUN-D.M.C.
5. HANGMAN JURY

SIDE E
1. DUDE (LOOKS LIKE A LADY)
2. RAG DOLL [LIVE]
3. ANGEL [SINGLE VERSION]
4. MONKEY ON MY BACK
5. WHAT IT TAKES [CHR SINGLE EDIT]

SIDE F
1. WATER SONG / JANIE'S GOT A GUN
2. LOVE IN AN ELEVATOR
3. THE OTHER SIDE
4. GET A GRIP
5. AMAZING [CHR SINGLE EDIT]

SIDE G
1. LIVIN' ON THE EDGE [CHR EDIT]
2. CRYIN'
3. EAT THE RICH
4. CRAZY [RADIO EDIT]
5. FALLING IN LOVE (IS HARD ON THE KNEES)

SIDE H
1. PINK
2. NINE LIVES
3. I DON'T WANT TO MISS A THING
4. JADED
5. JUST PUSH PLAY [RADIO REMIX]
6. WE ALL FALL DOWN

Today, Aerosmith announces their ultimate Greatest Hits, landing August 18th in multiple sweeping configurations including merchandise fan packs, new apparel, and accessory collections:






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