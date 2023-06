сегодня



Обложка и трек-лист нового релиза AEROSMITH



Как уже сообщалось ранее, AEROSMITH 18 августа выпустят сборник лучших песен, который будет доступен на простом CD, на тройном CD, виниле, двойном виниле, лимитированном двойном виниле, бокс-сете на четыре винила и делюкс-бокс-сете.



Трек-лист:



SIDE A

1. MAMA KIN

2. DREAM ON

3. LORD OF THE THIGHS

4. SAME OLD SONG AND DANCE [SINGLE VERSION]

5. TRAIN KEPT A-ROLLIN'

6. S.O.S. (TOO BAD)



SIDE B

1. SEASONS OF WITHER

2. WALK THIS WAY

3. BIG TEN INCH RECORD

4. ADAM'S APPLE

5. SWEET EMOTION

6. TOYS IN THE ATTIC



SIDE C

1. BACK IN THE SADDLE

2. LAST CHILD

3. COMBINATION

4. NOBODY'S FAULT

5. HOME TONIGHT

6. BRIGHT LIGHT FRIGHT



SIDE D

1. DRAW THE LINE

2. KINGS AND QUEENS [SINGLE VERSION]

3. LET THE MUSIC DO THE TALKING

4. WALK THIS WAY WITH RUN-D.M.C.

5. HANGMAN JURY



SIDE E

1. DUDE (LOOKS LIKE A LADY)

2. RAG DOLL [LIVE]

3. ANGEL [SINGLE VERSION]

4. MONKEY ON MY BACK

5. WHAT IT TAKES [CHR SINGLE EDIT]



SIDE F

1. WATER SONG / JANIE'S GOT A GUN

2. LOVE IN AN ELEVATOR

3. THE OTHER SIDE

4. GET A GRIP

5. AMAZING [CHR SINGLE EDIT]



SIDE G

1. LIVIN' ON THE EDGE [CHR EDIT]

2. CRYIN'

3. EAT THE RICH

4. CRAZY [RADIO EDIT]

5. FALLING IN LOVE (IS HARD ON THE KNEES)



SIDE H

1. PINK

2. NINE LIVES

3. I DON'T WANT TO MISS A THING

4. JADED

5. JUST PUSH PLAY [RADIO REMIX]

6. WE ALL FALL DOWN

Today, Aerosmith announces their ultimate Greatest Hits, landing August 18th in multiple sweeping configurations including merchandise fan packs, new apparel, and accessory collections:













