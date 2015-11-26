11 фев 2019



У AEROSMITH появится звезда на Голливудской аллее славы



Голливудская торговая палата сообщила, что звезда в честь AEROSMITH появится на Голливудской аллее славы 14 февраля. Это будет 2657 звезда, она расположится в категории «Записи» на Голливудском бульваре перед Музыкальным институтом.











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