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Aerosmith

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29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH

25 фев 2020 : 		 AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе

12 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH

8 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER может вернуться в AEROSMITH

3 фев 2020 : 		 Басист AEROSMITH хвалит кавер-версию DIRTY HONEY

29 янв 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Ситуация с Joey и AEROSMITH не вашего ума дело!»

29 янв 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH в рамках MusiCares

29 янв 2020 : 		 Решение судьи о запрете выступления барабанщику AEROSMITH с группой

27 янв 2020 : 		 AEROSMITH выступили на Грэмми

23 янв 2020 : 		 Охрана не пустила JOEY KRAMER'a на репетицию AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 Суд отказал барабанщику AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY критикует AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 Участники AEROSMITH ответили на иск Joey Kramer'a

23 янв 2020 : 		 JOEY KRAMER об иске к AEROSMITH: «Дело вовсе не в деньгах»

23 янв 2020 : 		 Барабанщик AEROSMITH подал иск против своих коллег

16 янв 2020 : 		 AEROSMITH выступят на Грэмми с RUN-DMC
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MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH



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MADYSIN HATTER опубликовала видео, в котором исполняет композицию AEROSMITH "Nobody's Fault".

MADYSIN HATTER Shares One-Shot Music Video For Cover Of AEROSMITH's "Nobody's Fault"



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