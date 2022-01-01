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*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 15
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Aerosmith

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Гитарист AEROSMITH не знает, выйдет ли ещё один альбом группы



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В рамках шоу SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитарист AEROSMITH Joe Perry ответил на вопрос о возможности выпуска нового альбома группы (предыдущая работа "Music From Another Dimension!" вышла десять лет назад):

«Долгое время после выхода этой пластинки я размышлял... Потому что мы записали на ней всё — все риффы, которые у нас были. Потом я подумал: "Зачем беспокоиться об этом?" У нас есть и другой материал, который мы можем выпустить, и который, я думаю, фэны хотели бы услышать, — разные версии "Dream On" студийного качества. Но как знать... Наши виллы со Steven'ом [Tyler'ом, вокал] расположены в Вегасе рядом друг с другом [во время концертной программы AEROSMITH в Вегасе]. Так что никогда не знаешь, чего ожидать. Если у вас есть вдохновение, то сочинение песни не занимает много времени. Получится ли она отличной или нет, вы не знаете. Но всё, что я могу сказать, так это то, что ты никогда не знаешь, что будет дальше. Мне бы не хотелось думать, что эта песня была последней. Но у нас так много всего вышло, что сложно думать о том, чтобы попробовать сделать что-то новое. Но какого чёрта? Как знать».




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