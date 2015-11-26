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Фронтмен AEROSMITH вышел на сцену с BACKSTREET BOYS



Вокалист AEROSMITH Steven Tyler и его пассия Aimee Ann Preston присоединились на сцене к BACKSTREET BOYS для исполнения хита “Shape Of My Heart” во время их выступления 19 апреля в Zappos Theater (Лас-Вегас). Видео с события доступно ниже.

«Это рок-король!» — крикнул участник Backstreet Boys Kevin Richardson, в то время как его товарищ по группе Howie Dorough добавил: «Нет большего допинга, чем этот человек».























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