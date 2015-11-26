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Aerosmith

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25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH

25 фев 2020 : 		 AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе

12 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH

8 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER может вернуться в AEROSMITH

3 фев 2020 : 		 Басист AEROSMITH хвалит кавер-версию DIRTY HONEY

29 янв 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Ситуация с Joey и AEROSMITH не вашего ума дело!»

29 янв 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH в рамках MusiCares

29 янв 2020 : 		 Решение судьи о запрете выступления барабанщику AEROSMITH с группой

27 янв 2020 : 		 AEROSMITH выступили на Грэмми
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AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC



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AEROSMITH, самая продаваемая американская хард-рок группа всех времен, и Universal Music Group (UMG), мировой лидер в области музыкальных развлечений, объявили сегодня о новом обширном всемирном альянсе, охватывающем всю дискографию, товары и аудио-видео проекты культовой группы, который знаменует начало новой эры в знаменитой и прославленной карьере группы.

Впервые в 2022 году все культовые записи AEROSMITH будут собраны в одном месте в преддверии предстоящего 50-летнего юбилея группы благодаря новому многогранному партнерству с UMG. Помимо поддержки консолидированного каталога группы, это партнерство будет использовать беспрецедентный доступ к легендарным "Vindaloo Vaults" и личным архивам участников группы Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer и Brad Whitford, которые будут активно помогать курировать свои коллекции музыки, фотографий, видеоматериалов, произведений искусства, дневников, сет-листов и памятных вещей. Будущие релизы откроют поклонникам доступ к никогда ранее не виденным и не слышанным жемчужинам, которые еще больше укрепят положение группы как одной из самых новаторских и почитаемых групп в истории рока.

UMG также станет домом для будущих музыкальных проектов, а также будет сотрудничать с группой в разработке, производстве и распространении новых фильмов, телевизионных и других аудиовизуальных проектов, посвященных истории и значительному культурному влиянию AEROSMITH. В ближайшее время планируется объявить подробности о новых музыкальных и аудиовизуальных проектах. UMG будет работать рука об руку с группой, чтобы продолжать знакомить новые поколения поклонников по всему миру с AEROSMITH и их богатым музыкальным наследием.

С момента основания AEROSMITH 50 лет назад группа продала более 150 миллионов альбомов по всему миру; выпустила определяющие жанр музыкальные видеоклипы, такие как "Amazing", "Crazy", "Janie's Got A Gun", "Livin' On The Edge" и "Love In An Elevator"; начала экстравагантные, бьющие рекорды мировые туры, последний из которых состоялся в Лас-Вегасе. Группа нарушила множество границ, в том числе стала первой рок-группой, имевшей огромный коммерческий успех в хип-хоп сотрудничестве с RUN DMC в песне "Walk This Way", и первой хард-рок группой, выступившей на Super Bowl Halftime Show в 2001 году, а в 1999 году AEROSMITH стали первой группой, у которой появился собственный тематический аттракцион в Disney World во Флориде, а затем и в Париже с запуском горки Rock 'N' Roller с участием AEROSMITH.

Обладая широким культурным влиянием, AEROSMITH часто появлялись в фильмах, телевизионных шоу и видеоиграх, а также повлияли на несколько поколений рок-групп, как иконы стиля и признанные мультиинструменталисты. В 2020 году организация MusiCares назвала группу " Персоной года" за их многочисленные творческие достижения и преданность филантропии, включая инициативу Steven Tyler's Fund Janie's Fund, которая поддерживает молодых женщин, переживших травму от насилия и невнимания.

Со-основатель и ведущий гитарист AEROSMITH Joe Perry высказался по этому поводу: «Это был долгий путь, но я чрезвычайно счастлив и горд сообщить от имени AEROSMITH, что мы смогли собрать вместе 50 лет нашей музыки под одной крышей, заключив партнерство с UMG. Это позволит нам донести нашу музыку до наших поклонников так, как мы никогда не могли сделать это раньше. Это то, о чем мы давно мечтали. Это победа для AEROSMITH, UMG и, в конечном счете, для наших поклонников. Нет нужды говорить, что мы очень счастливы. Это невероятный способ отпраздновать 50 лет и множество будущих лет».

Сэр Люциан Грейндж, председатель и генеральный директор UMG, подчеркнул: «Глобальный успех AEROSMITH ставит их в один ряд с величайшими рок-иконами всех времен. Достигнув 50-летия творческой деятельности, AEROSMITH продолжает влиять на ход развития музыки не только через свой культовый каталог, но и через кино, телевидение, видеоигры и свой неповторимый стиль. Я лично горжусь тем, что они выбрали UMG в качестве своего глобального партнера. Мы с нетерпением ждем возможности развить их невероятное наследие и обеспечить, чтобы их музыка продолжала вдохновлять поклонников по всему миру».

Менеджер AEROSMITH Ларри Рудольф сказал: «Я не могу быть более счастлив за участников группы и их семьи. Мы не только собираем весь каталог группы в одном месте, но и доверяем эти записи в надежные руки сэра Люсиана, Брюса Резникоффа и невероятной системы UMG по всему миру. Я хотел бы поблагодарить сэра Лусиана за неустанную совместную работу над созданием, возможно, самого уникального и взаимовыгодного соглашения по каталогу в истории и за то, что он взял на себя огромные обязательства перед AEROSMITH. Участники AEROSMITH и я благодарим его, и мы все с нетерпением ждем многих лет успешного продолжения работы над каталогом величайшей американской рок-группы в истории».

Это партнерство значительно расширяет исторические отношения AEROSMITH с UMG. Группа выпустила несколько своих самых продаваемых альбомов на Geffen Records, включая "Done With Mirrors" (1985), "Permanent Vacation" (1987), "Pump" (1989) и "Get A Grip" (1993). Кроме того, AEROSMITH сотрудничает с компанией Bravado's Epic Rights в области мерчандайза и ранее выпускала концертные фильмы через Eagle Rock Entertainment. Кроме того, AEROSMITH участвует в партнерстве UMG с YouTube, приводя музыкальные видеоклипы в соответствие с современными видео- и аудиостандартами. Среди последних релизов - "Dude Looks Like A Lady" и "Dream On".

AEROSMITH Brings Entire Recorded Catalog To UNIVERSAL MUSIC



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


25 авг 2021, 16:56		Старичкам пора бы новым альбомом порадовать...и на покой

AlexTronenko


25 авг 2021, 17:01		согласен, пока все живы, новый альбомчик бы. Вот Роллинги уже 5 год альбом пишут, никак не выпустят и со смертью Чарли теперь вопрос выпустят ли вообще

Санчез


25 авг 2021, 17:05		AlexTronenko, может успели записать, как в случаее зз топ, но хз честно


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