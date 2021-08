AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

сегодня



AEROSMITH, самая продаваемая американская хард-рок группа всех времен, и Universal Music Group (UMG), мировой лидер в области музыкальных развлечений, объявили сегодня о новом обширном всемирном альянсе, охватывающем всю дискографию, товары и аудио-видео проекты культовой группы, который знаменует начало новой эры в знаменитой и прославленной карьере группы.



Впервые в 2022 году все культовые записи AEROSMITH будут собраны в одном месте в преддверии предстоящего 50-летнего юбилея группы благодаря новому многогранному партнерству с UMG. Помимо поддержки консолидированного каталога группы, это партнерство будет использовать беспрецедентный доступ к легендарным "Vindaloo Vaults" и личным архивам участников группы Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer и Brad Whitford, которые будут активно помогать курировать свои коллекции музыки, фотографий, видеоматериалов, произведений искусства, дневников, сет-листов и памятных вещей. Будущие релизы откроют поклонникам доступ к никогда ранее не виденным и не слышанным жемчужинам, которые еще больше укрепят положение группы как одной из самых новаторских и почитаемых групп в истории рока.



UMG также станет домом для будущих музыкальных проектов, а также будет сотрудничать с группой в разработке, производстве и распространении новых фильмов, телевизионных и других аудиовизуальных проектов, посвященных истории и значительному культурному влиянию AEROSMITH. В ближайшее время планируется объявить подробности о новых музыкальных и аудиовизуальных проектах. UMG будет работать рука об руку с группой, чтобы продолжать знакомить новые поколения поклонников по всему миру с AEROSMITH и их богатым музыкальным наследием.



С момента основания AEROSMITH 50 лет назад группа продала более 150 миллионов альбомов по всему миру; выпустила определяющие жанр музыкальные видеоклипы, такие как "Amazing", "Crazy", "Janie's Got A Gun", "Livin' On The Edge" и "Love In An Elevator"; начала экстравагантные, бьющие рекорды мировые туры, последний из которых состоялся в Лас-Вегасе. Группа нарушила множество границ, в том числе стала первой рок-группой, имевшей огромный коммерческий успех в хип-хоп сотрудничестве с RUN DMC в песне "Walk This Way", и первой хард-рок группой, выступившей на Super Bowl Halftime Show в 2001 году, а в 1999 году AEROSMITH стали первой группой, у которой появился собственный тематический аттракцион в Disney World во Флориде, а затем и в Париже с запуском горки Rock 'N' Roller с участием AEROSMITH.



Обладая широким культурным влиянием, AEROSMITH часто появлялись в фильмах, телевизионных шоу и видеоиграх, а также повлияли на несколько поколений рок-групп, как иконы стиля и признанные мультиинструменталисты. В 2020 году организация MusiCares назвала группу " Персоной года" за их многочисленные творческие достижения и преданность филантропии, включая инициативу Steven Tyler's Fund Janie's Fund, которая поддерживает молодых женщин, переживших травму от насилия и невнимания.



Со-основатель и ведущий гитарист AEROSMITH Joe Perry высказался по этому поводу: «Это был долгий путь, но я чрезвычайно счастлив и горд сообщить от имени AEROSMITH, что мы смогли собрать вместе 50 лет нашей музыки под одной крышей, заключив партнерство с UMG. Это позволит нам донести нашу музыку до наших поклонников так, как мы никогда не могли сделать это раньше. Это то, о чем мы давно мечтали. Это победа для AEROSMITH, UMG и, в конечном счете, для наших поклонников. Нет нужды говорить, что мы очень счастливы. Это невероятный способ отпраздновать 50 лет и множество будущих лет».



Сэр Люциан Грейндж, председатель и генеральный директор UMG, подчеркнул: «Глобальный успех AEROSMITH ставит их в один ряд с величайшими рок-иконами всех времен. Достигнув 50-летия творческой деятельности, AEROSMITH продолжает влиять на ход развития музыки не только через свой культовый каталог, но и через кино, телевидение, видеоигры и свой неповторимый стиль. Я лично горжусь тем, что они выбрали UMG в качестве своего глобального партнера. Мы с нетерпением ждем возможности развить их невероятное наследие и обеспечить, чтобы их музыка продолжала вдохновлять поклонников по всему миру».



Менеджер AEROSMITH Ларри Рудольф сказал: «Я не могу быть более счастлив за участников группы и их семьи. Мы не только собираем весь каталог группы в одном месте, но и доверяем эти записи в надежные руки сэра Люсиана, Брюса Резникоффа и невероятной системы UMG по всему миру. Я хотел бы поблагодарить сэра Лусиана за неустанную совместную работу над созданием, возможно, самого уникального и взаимовыгодного соглашения по каталогу в истории и за то, что он взял на себя огромные обязательства перед AEROSMITH. Участники AEROSMITH и я благодарим его, и мы все с нетерпением ждем многих лет успешного продолжения работы над каталогом величайшей американской рок-группы в истории».



Это партнерство значительно расширяет исторические отношения AEROSMITH с UMG. Группа выпустила несколько своих самых продаваемых альбомов на Geffen Records, включая "Done With Mirrors" (1985), "Permanent Vacation" (1987), "Pump" (1989) и "Get A Grip" (1993). Кроме того, AEROSMITH сотрудничает с компанией Bravado's Epic Rights в области мерчандайза и ранее выпускала концертные фильмы через Eagle Rock Entertainment. Кроме того, AEROSMITH участвует в партнерстве UMG с YouTube, приводя музыкальные видеоклипы в соответствие с современными видео- и аудиостандартами. Среди последних релизов - "Dude Looks Like A Lady" и "Dream On".







