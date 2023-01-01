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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 65
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 16
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Aerosmith

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AEROSMITH переносят тур



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AEROSMITH опубликовали следующее сообщение:

«Нашим поклонникам: К сожалению, вокальная травма Steven'a оказалась более серьезной, чем предполагалось вначале. Его врач подтвердил, что помимо повреждения голосовых связок, он получил трещину гортани, которая требует постоянного ухода.

Он получает самое лучшее медицинское лечение, чтобы обеспечить быстрое восстановление, но, учитывая характер повреждений, ему сказали, что необходимо терпение. В связи с этим все запланированные на данный момент концерты "Peace Out" должны быть перенесены на 2024 год, а новые даты будут объявлены, как только мы узнаем больше».

Tyler: «У меня сердце разрывается от того, что я не смогу выступить с AEROSMITH, моими братьями и невероятной группой BLACK CROWES в окружении лучших фанатов в мире. Я обещаю, что мы вернемся, как только сможем!»






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