сегодня



Барабанщик AEROSMITH : «Сольный альбом? А зачем?»



В рамках недавнего разговора с "Paltrocast With Darren Paltrowitz" барабанщик AEROSMITH Joey Kramer ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от него сольного альбома:



«Может, это вас и удивит, но я никогда не задавался серьёзно таким вопросом. Я даже не знаю, есть ли у меня подобное желание. Есть много чего другого, в чём я хотел бы участвовать, в том, чтобы помогать людям и просто нести какой-то позитив в наши столь непростые времена. То, в каком состоянии мир, — это трагично, я больше не могу смотреть новости. Но не будем углубляться, это для другого разговора. Есть столько всего, в чём я бы с куда большим удовольствием принял участие, кроме музыки, что... И я не считаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать, кроме как себе самому. И пока так и есть, я искренне наслаждаюсь возможностью помогать людям и делиться с ними опытом».













+1 -0



просмотров: 373

