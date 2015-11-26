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Aerosmith

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16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH

25 фев 2020 : 		 AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе

12 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH

8 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER может вернуться в AEROSMITH

3 фев 2020 : 		 Басист AEROSMITH хвалит кавер-версию DIRTY HONEY

29 янв 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Ситуация с Joey и AEROSMITH не вашего ума дело!»

29 янв 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH в рамках MusiCares

29 янв 2020 : 		 Решение судьи о запрете выступления барабанщику AEROSMITH с группой

27 янв 2020 : 		 AEROSMITH выступили на Грэмми

23 янв 2020 : 		 Охрана не пустила JOEY KRAMER'a на репетицию AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 Суд отказал барабанщику AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY критикует AEROSMITH

23 янв 2020 : 		 Участники AEROSMITH ответили на иск Joey Kramer'a

23 янв 2020 : 		 JOEY KRAMER об иске к AEROSMITH: «Дело вовсе не в деньгах»

23 янв 2020 : 		 Барабанщик AEROSMITH подал иск против своих коллег
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Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»



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В рамках недавнего разговора с "Paltrocast With Darren Paltrowitz" барабанщик AEROSMITH Joey Kramer ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от него сольного альбома:

«Может, это вас и удивит, но я никогда не задавался серьёзно таким вопросом. Я даже не знаю, есть ли у меня подобное желание. Есть много чего другого, в чём я хотел бы участвовать, в том, чтобы помогать людям и просто нести какой-то позитив в наши столь непростые времена. То, в каком состоянии мир, — это трагично, я больше не могу смотреть новости. Но не будем углубляться, это для другого разговора. Есть столько всего, в чём я бы с куда большим удовольствием принял участие, кроме музыки, что... И я не считаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать, кроме как себе самому. И пока так и есть, я искренне наслаждаюсь возможностью помогать людям и делиться с ними опытом».

AEROSMITH





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