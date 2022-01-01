Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 17
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
*Новая песня OZZY OSBOURNE 11
*Новое видео OZZY OSBOURNE 10
*Новый сингл DORO 9
*COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stai... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 17
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
[= ||| все новости группы



*

Aerosmith

*



12 сен 2022 : 		 Видео с юбилейного концерта AEROSMITH

6 сен 2022 : 		 AEROSMITH отыграли первый за 2,5 года концерт

22 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 2003 года

15 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1993 года

8 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1989 года

1 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года

22 июл 2022 : 		 AEROSMITH думают о бокс-сете

9 июл 2022 : 		 Гитарист AEROSMITH не знает, выйдет ли ещё один альбом группы

4 июл 2022 : 		 У барабанщика AEROSMITH умерла жена

23 апр 2022 : 		 Хит AEROSMITH в стиле DISTURBED

11 апр 2022 : 		 Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания

26 мар 2022 : 		 JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH

26 мар 2022 : 		 AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе

17 фев 2022 : 		 AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS

12 фев 2022 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной

1 фев 2022 : 		 AEROSMITH отменили европейский тур

25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца

10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с юбилейного концерта AEROSMITH



zoom
Видео с юбилейного концерта AEROSMITH в честь 50-летия группы, состоявшегося восьмого сентября в Бостоне, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Back In The Saddle
02. Same Old Song And Dance
03. Rag Doll
04. Mama Kin
05. Remember (Walking In The Sand) (THE SHANGRI‐LAS cover)
06. Stop Messin' Around (FLEETWOOD MAC cover)
07. Cryin'
08. Hangman Jury
09. Seasons Of Wither
10. Toys In The Attic
11. Livin' On The Edge
12. The Other Side
13. I Don't Want To Miss A Thing
14. Love In An Elevator
15. Draw The Line
16. Dude (Looks Like A Lady)

Бис:

17. Dream On
18. Sweet Emotion
19. Walk This Way




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 101

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом