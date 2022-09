сегодня



Видео с юбилейного концерта AEROSMITH



Видео с юбилейного концерта AEROSMITH в честь 50-летия группы, состоявшегося восьмого сентября в Бостоне, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Back In The Saddle

02. Same Old Song And Dance

03. Rag Doll

04. Mama Kin

05. Remember (Walking In The Sand) (THE SHANGRI‐LAS cover)

06. Stop Messin' Around (FLEETWOOD MAC cover)

07. Cryin'

08. Hangman Jury

09. Seasons Of Wither

10. Toys In The Attic

11. Livin' On The Edge

12. The Other Side

13. I Don't Want To Miss A Thing

14. Love In An Elevator

15. Draw The Line

16. Dude (Looks Like A Lady)



Бис:



17. Dream On

18. Sweet Emotion

19. Walk This Way







