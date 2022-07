4 июл 2022



У барабанщика AEROSMITH умерла жена



Линда Гейл Крамер, 55 лет, скончалась 22 июня. Причина смерти не сообщается.



Всего за день до смерти Линда поздравила мужа с 72-м днем рождения в Твиттере. Она написала:



«С днем рождения любовь всей моей жизни!!! Ты самый удивительный человек с огромной душой, которого я знаю, я люблю тебя, мой дорогой малыш»

Happy Birthday to the Love Of My LIFE !! You are the most amazing man with the biggest heart I know I Love U my sweet boy ❤️💕🥰















Joey Kramer's Wife Linda Has Died 3 Months After Drummer Takes Leave of Absence from Aerosmith https://t.co/jSG22Sq3X4





