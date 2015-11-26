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Aerosmith

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Песня AEROSMITH включена в Grammy Hall Of Fame



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Композиция AEROSMITH "Walk This Way" была выбрана одной из 25 тем для включения в Grammy Hall Of Fame. Изначально этот трек был записан для альбома 1975 "Toys In The Attic" и был выпущен как второй сингл из этого диска, попав в Top 10 в начале 1977. Однако наибольшую популярность трек получил после записи RUN–D.M.C. кавер-версии AEROSMITH для альбома 1986 "Raising Hell".

Среди 25 композиций, включенных в Зал Славы в 2019, также находятся "Round About Midnight" Miles Davis, Brenda Lee's "Rockin' Around The Christmas Tree", Dolly Parton's "Coat Of Many Colors", Nina Simone's "To Be Young, Gifted And Black" и Tom Petty's "Full Moon Fever".



AEROSMITH



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