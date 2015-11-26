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AEROSMITH выступили без своего барабанщика



Фэн-видео с выступления AEROSMITH, состоявшегося в Лас-Вегасе, Невада, доступно для просмотра ниже. Группа сыграла без барабанщика Joey Kramer'а, а место за барабанной установкой занял его техник — John Douglas.



Ранее сообщалось, что Joey повредил плечо и не сможет выступить на нескольких концертах.























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