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Aerosmith

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AEROSMITH выступили без своего барабанщика



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Фэн-видео с выступления AEROSMITH, состоявшегося в Лас-Вегасе, Невада, доступно для просмотра ниже. Группа сыграла без барабанщика Joey Kramer'а, а место за барабанной установкой занял его техник — John Douglas.

Ранее сообщалось, что Joey повредил плечо и не сможет выступить на нескольких концертах.



Watch AEROSMITH Perform Without Drummer JOEY KRAMER At Friday Night








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