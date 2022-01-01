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Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года



В честь 50-летия AEROSMITH запускают серию "50 Years Live!: From The Aerosmith Vaults", в рамках которой будет опубликовано пять мультикамерных съемок с разных выступлений группы — первый из них, "Live From The Summit, Houston, TX, 1977", доступен ниже.







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