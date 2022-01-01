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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 24
*Новое видео BEHEMOTH 23
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
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Aerosmith

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1 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года

22 июл 2022 : 		 AEROSMITH думают о бокс-сете

9 июл 2022 : 		 Гитарист AEROSMITH не знает, выйдет ли ещё один альбом группы

4 июл 2022 : 		 У барабанщика AEROSMITH умерла жена

23 апр 2022 : 		 Хит AEROSMITH в стиле DISTURBED

11 апр 2022 : 		 Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания

26 мар 2022 : 		 JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH

26 мар 2022 : 		 AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе

17 фев 2022 : 		 AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS

12 фев 2022 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной

1 фев 2022 : 		 AEROSMITH отменили европейский тур

25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца

10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных
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Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года



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В честь 50-летия AEROSMITH запускают серию "50 Years Live!: From The Aerosmith Vaults", в рамках которой будет опубликовано пять мультикамерных съемок с разных выступлений группы — первый из них, "Live From The Summit, Houston, TX, 1977", доступен ниже.




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