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Aerosmith

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16 фев 2019 : 		 Открытие звезды AEROSMITH отложили из-за погоды

13 фев 2019 : 		 AEROSMITH сыграли на благотворительном вечере

11 фев 2019 : 		 У AEROSMITH появится звезда на Голливудской аллее славы

26 янв 2019 : 		 Песня AEROSMITH включена в Grammy Hall Of Fame

27 окт 2018 : 		 Барабанщик AEROSMITH продает дом

21 авг 2018 : 		 POST MALONE присоединился на сцене к AEROSMITH

18 авг 2018 : 		 AEROSMITH в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

16 авг 2018 : 		 AEROSMITH в шоу "Today"

16 авг 2018 : 		 AEROSMITH отыграют 18 концертов в Лас-Вегасе

10 авг 2018 : 		 AEROSMITH отметят юбилей в Лас-Вегасе

5 авг 2018 : 		 AEROSMITH на REIGNDEER ENTERTAINMENT

8 май 2018 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

20 апр 2018 : 		 JOE PERRY сказал, что AEROSMITH планируют турне в честь 50-летия группы

7 фев 2018 : 		 JOE PERRY о новом материале AEROSMITH

30 янв 2018 : 		 LZZY HALE и BRAD WHITFORD исполняют AEROSMITH

2 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER: «У меня не было приступов»

29 сен 2017 : 		 У вокалиста AEROSMITH был припадок?

27 сен 2017 : 		 AEROSMITH отменили тур

18 сен 2017 : 		 Фотокнига AEROSMITH выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 AEROSMITH пишут новый материал

1 июн 2017 : 		 Лучшие моменты с выступлений AEROSMITH

30 май 2017 : 		 В ближайшие несколько лет AEROSMITH не уйдут со сцены

22 май 2017 : 		 AEROSMITH почтили память Криса Корнелла

12 май 2017 : 		 Участники AEROSMITH одновременно стали дедами

4 апр 2017 : 		 Вокалист AEROSMITH: «Не уверен, что это наш последний тур»

28 фев 2017 : 		 Барабанщик AEROSMITH обидел THE ROLLING STONES
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Открытие звезды AEROSMITH отложили из-за погоды



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Открытие звезды AEROSMITH на Hollywood Walk Of Fame отложили из-за погоды. Steven Tayler и Шерон Стоун должны были вести церемонию в 11-30 около Musicians Institute, однако из-за плохих погодных условий было принято решение о её переносе.



AEROSMITH





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