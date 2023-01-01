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Aerosmith

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CHRIS DAUGHTRY заявил, что мог оказаться в AEROSMITH



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CHRIS DAUGHTRY утверждает, что он был одним из тех вокалистов, к которым обращались с предложением присоединиться к группе AEROSMITH, когда в 2009 году после отмены тура и заявления Steven'а Tyler'а о намерении в течение двух лет работать над сольным проектом остальные участники группы рассорились с ним. Впоследствии Tyler прошёл курс реабилитации от пристрастия к болеутоляющим препаратам.

Обе стороны утверждали, что Tyler никогда официально не покидал AEROSMITH, а его менеджмент и адвокаты угрожали судебными исками, если группа продолжит поиск нового вокалиста для гастролей.

Бывший участник шоу "American Idol" во время последнего эпизода "The Dave Rickards Podcast" рассказал о своём почти состоявшемся близком сотрудничестве с AEROSMITH:

«Я получил неожиданный звонок от [гитариста AEROSMITH] Joe Perry. Похоже, Joe Perry и Steven враждовали друг с другом. Всё это было в новостях; это не конфиденциальная информация. Я думаю, это произошло как раз тогда, когда Steven Tyler участвовал в шоу "American Idol", и они не гастролировали вместе. Я полагаю, что это было что-то вроде публичного разрыва. Тут мне звонит Joe Perry. Я такой: "Во-первых, я не знал, что у Joe Perry есть мой номер. Это невероятно". Я сначала подумал, что это шутка, но он даже не стал спрашивать: "Как дела?" Он просто перешёл к причине, по которой он мне позвонил. 'И я не знаю, что делает Steven, но мы хотим работать. Как ты смотришь на то, чтобы отправиться с нами в тур? У тебя есть несколько классных песен, которые мы могли бы сыграть". И я такой: "Э-э-э..." Я потерял дар речи. Во-первых, я не считаю себя певцом такого уровня, как Steven Tyler, и не смогу исполнить эти песни так, как их исполняет Steven Tyler. На мой взгляд, он незаменим. Более того, он жив. Страх разозлить одного из моих кумиров навис надо мной, и я подумал: "Я ни за что не смогу этого сделать, Joe"».

Chris также сказал, что петь в группе AEROSMITH «было ужасающей концепцией, как только слова выходили из уст [Joe]». Но он признал, что «эта история будет мне близка и дорога до конца жизни».

На вопрос, сможет ли он спеть классическую пауэр-балладу AEROSMITH "Dream On", Daughtry сказал:

«В удачный день, когда я не измотан, я могу исполнить эту высокую партию в конце, но это случается в одном случае из пяти. А в другие дни я просто срываюсь».




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