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Aerosmith

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1 фев 2022 : 		 AEROSMITH отменили европейский тур

25 дек 2021 : 		 Вышла новая книга об AEROSMITH

18 ноя 2021 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца

10 ноя 2021 : 		 Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус

25 авг 2021 : 		 AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC

10 июн 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать

21 май 2021 : 		 Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён

4 апр 2021 : 		 AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду

12 мар 2021 : 		 Вторая доза басиста AEROSMITH

24 фев 2021 : 		 AEROSMITH перенесли тур на 2022

16 фев 2021 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»

29 дек 2020 : 		 MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH

10 июл 2020 : 		 AEROSMITH отменили юбилейное шоу

18 июн 2020 : 		 Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы

5 июн 2020 : 		 AEROSMITH откроют тур в Москве

12 май 2020 : 		 AEROSMITH на струнных

7 май 2020 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»

16 апр 2020 : 		 Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»

15 апр 2020 : 		 AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе

24 мар 2020 : 		 AEROSMITH о пандемии коронавируса

17 мар 2020 : 		 AEROSMITH просят не распространять заразу

3 мар 2020 : 		 Выходят фигурки AEROSMITH

25 фев 2020 : 		 AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе

12 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH

8 фев 2020 : 		 JOEY KRAMER может вернуться в AEROSMITH

3 фев 2020 : 		 Басист AEROSMITH хвалит кавер-версию DIRTY HONEY
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|||| сегодня

AEROSMITH отменили европейский тур



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AEROSMITH опубликовали следующее сообщение:

«С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что наш европейский тур, запланированный на июнь и июль 2022 года, отменен. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID, и в связи с неопределенностью, связанной с логистикой передвижения и сохраняющимися ограничениями COVID и другими проблемами, стало ясно, что проведение летних концертов в этом регионе невозможно. Здоровье, безопасность и благополучие наших поклонников — наш главный приоритет. Мы вернемся, чтобы зажигать вместе со всеми, и надеемся, что в скором времени у нас появятся потрясающие новости. В ближайшее время с вами свяжутся те, где вы приобрели билеты, и предоставят дополнительную информацию. А пока берегите себя, и мы приносим глубокие извинения за любые неудобства».

AEROSMITH Cancels 2022 European Tour




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


1 фев 2022, 16:31		жаль


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