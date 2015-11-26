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AEROSMITH отменили европейский тур



AEROSMITH опубликовали следующее сообщение:



«С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что наш европейский тур, запланированный на июнь и июль 2022 года, отменен. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID, и в связи с неопределенностью, связанной с логистикой передвижения и сохраняющимися ограничениями COVID и другими проблемами, стало ясно, что проведение летних концертов в этом регионе невозможно. Здоровье, безопасность и благополучие наших поклонников — наш главный приоритет. Мы вернемся, чтобы зажигать вместе со всеми, и надеемся, что в скором времени у нас появятся потрясающие новости. В ближайшее время с вами свяжутся те, где вы приобрели билеты, и предоставят дополнительную информацию. А пока берегите себя, и мы приносим глубокие извинения за любые неудобства».











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